Kerstmarkt vindt plaats op 15 december WDS

06 december 2018

17u45 0

Op zaterdag 15 december vindt op het Gemeenteplein in Asse de jaarlijkse kerstmarkt plaats. Bezoekers kunnen er terecht van 17 tot 0.30 uur aan de talrijke kraampjes met drankjes en lekkere hapjes. De organisatie is in handen van de jeugdraad en de jeugdverenigingen.

Tijdens de kerstmarkt zijn er ook optredens gepland. Op het podium verschijnen de Appelmoes-band (om 17 uur), Musicalia (18.15 uur) en Dansstudio Sarah (18.45). In het kader van de Warmste Week kan ook een plaatje aangevraagd worden via Radio Asse. Om 21.30 uur is er een optreden van ‘Your Favourite House Garden Kitchen Orchestra’. Om 22.45 uur volgt de apotheose met een optreden van Blackie & The Shakerz. De opbrengst van de jaarmarkt gaat naar het Bouwfonds. Dat is een solidariteitsfonds waarmee de jeugdbewegingen hun lokalen bekostigen.