Kerremanspark opent op 26 juni 16 juni 2018

02u27 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse opent op dinsdag 26 juni het nieuwe Kerremanspark in Zellik.

Het Kerremanspark is een uitgestrekt groengebied vlak bij de grens met Brussel. In de voorbije jaren werden hier meer dan vierduizend bomen en struiken aangeplant. Doorheen het gebied loopt ook een parklint dat de bezoekers langs open plekken, een knuppelpad, speelbossen en verdoken pareltjes natuur leidt. Het gaat om een project dat gesteund werd door de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij. In totaal werd er 440.000 euro geïnvesteerd.





De opening vindt plaats om 16.30 uur. Na de speeches kunnen bezoekers deelnemen aan twee wandelingen.





(WDS)