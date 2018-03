Kaudertaveerne viert oudste kermis 30 maart 2018

In het gehucht Kaudertaveerne vindt dit weekend de jaarlijkse kermis plaats - de oudste van Asse. De activiteiten starten op Paaszondag met een 'Back to the Presley'-avond. Daar staan dj's Willy De Zwijger en Jef van de Presley achter de draaitafels. Om 22 uur is er een optreden van Sharon, gevolgd door een concert van covergroep Bump. Op Paasmaandag is er na de mis een dansnamiddag. Om 15 uur start de voetbalwedstrijd tussen de vrouwen van Troubleshooters en de mannen van Caféboontjes. De kermis wordt afgesloten met een optreden van Nicky Jones, gevolgd door een afterparty met Willy De Zwijger. De feesttent vind je in de Mazier, de toegang is gratis. (WDS)