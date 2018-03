Kattestraat twee dagen afgesloten 14 maart 2018

Een aannemer start vanaf vandaag met herstellingswerken in de Kattestraat, in het centrum van Asse. Het wegdek vertoont er op verschillende plaatsen verzakkingen. In opdracht van watermaatschappij Farys gaat de aannemer het wegdek herstellen.





De werken gebeuren van woensdag 14 tot vrijdag 16 maart. Tijdens de werken wordt de Kattestraat afgesloten om de veiligheid te garanderen.





(WDS)