Joost Van Haelst is nieuwe voorzitter van Groen Asse WDS

24 januari 2019

15u00 0 Asse Groen Asse heeft een nieuwe voorzitter. Joost Van Haelst (50) neemt de leiding van de partij over van Jan De Leeuw (59).

Groen deed het bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen uitstekend in Asse. De partij steeg van 1 naar 3 zetels in de gemeenteraad. En net als bij andere partijen, betekent de stembusslag ook de verkiezing van een nieuw partijbestuur. Op de algemene ledenvergadering werd Joost Van Haelst aangeduid als nieuwe voorzitter. Voormalig parlementslid Cecile Sillis (74) blijft aan als ondervoorzitter. Elfie Van Ransbeeck (51) wordt de nieuwe secretaris terwijl Laurence Claerhout als penningmeester aan de slag gaat. Claerhout haalde bij de voorbije verkiezingen de hoogste persoonlijke score maar besliste haar zitje in de gemeenteraad door te geven aan Caroline Robberechts.

Het nieuwe bestuur telt ook een cel vrijwilligerswerking die geleid wordt door Jan De Leeuw en Katelijne Van Waes. Kim Torfs wordt dan weer verantwoordelijk voor de communicatie. Ook de raadsleden Caroline Robberechts, Finke Jacobs en Edward Van Keer maken deel uit van het partijbestuur.