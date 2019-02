Jongeren houden Jong Groen Asse boven de doopvont WDS

21 februari 2019

10u45 0 Asse Tien jongeren tussen 17 en 32 jaar uit Asse hebben een eigen afdeling van Jong Groen opgericht. De jongerenpartij wil klimaatmaatregelen op lokaal niveau afdwingen.

“We willen dat de stem van de jeugd gehoord wordt in de gemeenteraad van Asse”, zeggen voorzitters Berenice Jimenez en Finke Jacobs. “Zo willen we ons manifesteren via toffe acties, ideeën en voorstellen. Jong Groen Asse heeft een eigen identiteit en is geen verlengstuk van Groen Asse.”

Met Berenice Jimenez haalt de jongerenpartij meteen de oud-vice-voorzitster binnen van studentenvereniging Vader Hopland. Finke Jacbos werd bij de voorbij gemeenteraadsverkiezingen al verkozen tot raadslid.

De jongerenpartij organiseert op vrijdag 8 maart een kick-off in jeugdcentrum ’t Jass. Lijsttrekster voor Vlaams-Brabant Jessika Soors komt dan langs voor een babbel.