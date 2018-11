Jonge fietsers van de weg gereden in fietsstraat Tom Vierendeels

28 november 2018

14u28 2 Asse Twee jonge fietsers zijn deze ochtend van de weg gereden door een ongeduldige chauffeur in de Ichelgemstraat. De twee scholieren liepen gelukkig geen verwondingen op. De straat is een fietsstraat waardoor het voor auto’s verboden is om fietsers in te halen.

Het incident deed zich woensdagochtend voor in de richting van Merchtem. De vader van een van de twee jongens plaatste het relaas op Facebook. “Mijn zoon werd aan zijn been aangetikt door een wagen die vond dat mijn zoon en zijn vriend niet snel genoeg aan de kant gingen”, klinkt het. “De vriend belandde in een naastgelegen veld. Nadien maakte de chauffeur de jongens duidelijk dat ze aan de kant moesten gaan en het verkeer niet mochten hinderen.” De vader vraagt automobilisten om met aangepaste snelheid door de fietsstraat te rijden en achter de zwakke weggebruikers te blijven.

De politiezone AMOW zegt geen weet te hebben van incidenten tijdens de afgelopen weken. Wel was er vorig schooljaar een school uit Merchtem die aan de alarmbel trok na klachten van leerlingen over de voor hen onveilige situatie in de straat. Nadien werd de Ichelgemstraat omgetoverd tot fietsstraat, waar fietsers niet ingehaald mogen worden en de snelheid beperkt is tot dertig kilometer per uur. De smalle straat is een bekende sluipweg om onder meer de gesloten overweg in de Sleewagen te omzeilen.