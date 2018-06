Jonge bomen op Hopmarkt in de problemen 27 juni 2018

02u25 0 Asse Een deel van de 680 jonge bomen op en rond de Hopmarkt is nu al aan het sterven. Ze gingen pas in mei de grond in, en dat is volgens kenners te laat.

Gemeenteraadslid Rudy Lengeler (N-VA), die zelf altijd als tuinier gewerkt heeft, vreest dat het intussen voor veel bomen al te laat is. "Het idee om de Hopmarkt groener te maken, was goed", zegt hij. "Maar het tijdstip van de aanplanting zat fout. Bomen plant je tussen oktober en maart, niet later. En nu zien we dat veel bomen al dood zijn."





Amateuristisch geplant

Nog volgens Lengeler werden de bomen erg amateuristisch geplant. "Ze kregen ook nog eens te weinig water", klinkt het. "Tijdens de zomermaanden moet dat dagelijks en overvloedig gebeuren, wat niet het geval was. En daardoor is er veel geld en werk verloren gegaan."





Schepen Rik De Baerdemaeker (CD&V), bevoegd voor Groenonderhoud en zelf ook plantenkweker, erkent dat de bomen te laat geplant werden. "Vooral de eiken hebben het in deze periode heel moeilijk", weet hij. "Maar de toestand is niet dramatisch. Ik tel vandaag 42 dode bomen. Het gemiddelde sterftepercentage bij dit soort aanplantingen bedraagt tien procent, dus daar zitten we nog onder. Om helemaal zeker te zijn van het aantal dode bomen, moeten we wachten tot de lente van volgend jaar." (WDS)