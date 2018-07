Joe trakteert Belisol-ploeg op ijsjes (en liedjes) 05 juli 2018

02u26 0 Asse De ijskar van radiozender Joe heeft gisteren haltgehouden aan het hoofdkwartier van ramen- en deurenproducent Belisol in Asse.

Joe trekt tijdens de zomermaanden met de ijskar het hele land rond. En zo belandde de ploeg gisteren dus bij Belisol in Asse. Daar kregen de 45 werknemers een verfrissend ijsje en ze mochten gelijk ook de muziek kiezen voor het radioprogramma 'Out of Office'. "We hebben een aanvraag ingediend bij Joe om ook eens de liedjes te mogen kiezen", zegt Anke Heymans van Belisol. "Het leek ons wel leuk om daar eens aan deel te nemen. Bij de gekozen liedjes hoort ook een verhaaltje, en blijkbaar is dat van ons wel in de smaak gevallen. En met dit warme weer was dat ijsje natuurlijk meer dan welkom!"





