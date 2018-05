Inwoners krijgen hulp bij invullen personenbelasting 26 mei 2018

Inwoners van Asse kunnen tot 31 mei terecht in het gemeentehuis voor het invullen van de personenbelasting.





Specialisten van de federale overheidsdienst Financiën vatten dan post in de raadzaal van het gemeentehuis en geven advies en hulp bij het invullen van de personenbelasting. Inwoners kunnen er terecht van 8.30 tot 14 uur. Wie hulp komt vragen, moet wel zijn of haar elektronische identiteitskaart voorleggen.





Meer informatie op www.asse.be.





(WDS)