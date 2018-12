IN BEELD: Actievoerders hinderen verkeer door heen en weer over het zebrapad te hollen bij Delhaize Tom Vierendeels

10u06 0 Asse In de Zellikse industriezone hebben werknemers van Delhaize een filterblokkade opgeworpen. Er is ook een stakingspiket aanwezig. De actie maakt deel uit van de nationale actiedag van de verschillende vakbonden die een stakingsgolf wilden bereiken.

De eerste werknemers bij Delhaize legden al om 22 uur donderdagavond het werk neer. “Negentig procent van de nachtploeg toonde zich solidair in ging niet aan het werk”, vertelt vakbondsafgevaardigde Mario De Mesmaeker van het ACV. “Om 3.20 uur deze ochtend werd dan een piket opgezet met de collega’s van de verschillende afdelingen.”

Ter hoogte van dat piket werd ook een filterblokkade opgeworpen. Vakbondsmilitanten bleven telkens enkele minuten op het voetpad staan om vrachtwagens tegen te houden. “We voelen dat de vrachtwagenchauffeurs ook begrip hebben”, gaat Mario verder. “Vroeger konden ze bij zo’n acties eens agressief uit de hoek komen, maar tot 8.30 uur hebben we nog geen enkele agressieve trucker ontmoet. Zelfs de lokale politie -die hier met verschillende mensen aanwezig is- toont zich begripvol. De filterblokkade begon afgelopen nacht stelselmatig en werd vanaf 6 uur echt uitgevoerd.” Volgens Mario neemt zo’n tachtig tot negentig procent van alle werknemers met een vast contact deel aan de staking.

Volgens De Mesmaeker is de locatie niet onbewust gekozen. “De actie is niet gericht tegen Delhaize zelf, maar de keten is toch ook een van de grote spelers”, luidt het. “Zij staan ook mee aan het roer om beslissingen te nemen.”

Ook bij liftenbouwer Otis in Groot-Bijgaarden hebben enkele werknemers het werk neergelegd, maar de staking gaat hier niet gepaard met andere acties, waardoor er geen invloed is op andere bedrijven.