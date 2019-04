Ijskoude douche leidt tot celstraf met uitstel WHW

04 april 2019

17u24 0 Asse Een twintiger uit Asse is veroordeeld tot een werkstraf van 4 maanden met uitstel voor partnergeweld. De man bezorgde zijn vriendin letterlijk een koude douche.

Op 15 september raakten de twee geliefden in een discussie verwikkeld over zijn kinderen uit een eerdere relatie. De decibels bereikten ongekende hoogten en de man vond er niets beters op dan zijn vriendin met kleren aan onder een ijskoude douche te zetten. Daarna gaf hij haar nog enkele rake klappen in het gezicht. Voor de koude douche werd hij niet vervolgd, maar voor het geweld wel. Bovendien was dit niet de eerste keer dat hij dit deed. Zelf ontkende hij de betichtingen. “Ik heb haar nooit geslagen. We zijn trouwens nog steeds een koppel. Dat bewijst toch dat er niets gebeurd is?” De rechter repliceerde hier gevat op in het vonnis. “Dat bewijst dat ze de beklaagde vergeven heeft, niét dat de feiten nooit gebeurd zijn”, klonk het.