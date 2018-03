Huis Stas wordt Palliatieve Afdeling van OLV-ziekenhuis 09 maart 2018

02u36 0 Asse Het beschermde Huis Stas op de Markt in Asse is gisteren plechtig ingehuldigd als nieuw onderkomen voor de Palliatieve Afdeling van het nabijgelegen OLV-ziekenhuis. Achteraan het statige gebouw werd een extra vleugel met zes kamers gerealiseerd. Het ziekenhuis investeerde 2,5 miljoen euro in het project dat de naam De Rank krijgt.

"We willen graag de huiselijke gezelligheid op onze afdeling houden en in een ziekenhuis is dat niet altijd evident. Het karakter van het herenhuis werd daarom ook bewaard. Het is belangrijk dat zowel de patiënt als de familie zich hier thuis kan voelen."





"De patiënten in deze afdeling zijn toe aan hun laatste levensfase", vervolgt psychologe Marleen Van Cutsem. "Zij kunnen niet meer genezen. En dat weten ze ook. Daarom zijn er geen beperkingen op het bezoek. De mensen brengen hier vaak veel tijd door. Het einde van het leven zorgt vaak voor innige, maar zware momenten. Dan zijn we er om hen te steunen." (WDS)