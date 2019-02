Huinegem gaat gedeeltelijk dicht voor herstelling dakgoot WDS

15 februari 2019

18u00 4 Asse De drukke Huinegem in Asse, die het dorpscentrum verbindt met de ringweg, gaat zaterdag gedeeltelijk dicht voor het verkeer.

Op zaterdag 16 februari neemt een hoogtewerker een deel van Huinegem in om een dakgoot te herstellen van het Oud Gasthuis. De rijstrook richting Mollem wordt dan afgesloten. Het verkeer richting Mollem kan een omleiding volgen via de Stationsstraat en de N9k. De gemeente voert de werken uit in eigen beheer. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken wordt om 7 uur al begonnen met de klus. Vanaf 11 uur wordt de weg opnieuw vrijgemaakt.