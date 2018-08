Hopmarkt wordt groter én groener AANNEMER HERVAT HERINRICHTINGSWERKEN BEKENDE PARKING WIM DE SMET

10 augustus 2018

02u44 0 Asse In het centrum van Asse zijn gisteren de werken voor de vernieuwing van de Hopmarkt herstart. De bekende parking wordt verfraaid maar verliest 5 van de 147 parkeerplaatsen. Een deel van het plein krijgt een laag asfalt. De kostprijs voor de herinrichting bedraagt 500.000 euro.

De Hopmarkt vlak bij de horecazaken op de Markt is, vooral 's avonds en tijdens weekends, de meest gebruikte parking van Asse. De parking wordt, na de afbraak van de brandweerkazerne en zaal 't Smis, flink wat groter, maar extra parkeerplaatsen levert die ingreep niet op. "Er konden vroeger 147 wagens parkeren op de Hopmarkt", ze waren de parkeerplaatsen niet afgelijnd waardoor veel automobilisten meer dan één plaats innamen. Die tijd is voorbij. Uiteindelijk zullen we in de praktijk bijna geen parkeerruimte verliezen."





De voorbije weken werd een klein deel van de Hopmarkt al geasfalteerd. "Een stukje van de parking kreeg een asfaltlaag en de parkeerplaatsen werden daar afgelijnd", zegt de schepen. "De rest van de parking bleef voorlopig zoals voordien, maar dat verandert nu dus. Momenteel oogt het allemaal wat chaotisch maar het resultaat wordt heel mooi."





Het gemeentebestuur werkte voor de herinrichting van de Hopmarkt samen met architect Maarten Van de Voorde. "De Hopmarkt was de voorbije jaren een stoffige woestijn van kiezels geworden", vervolgt De Backer. "Na de afbraak van de brandweerkazerne en vier andere gebouwen, was de aanblik al helemaal triest. Daarom drong een verfraaiing zich op. We willen een groenere Hopmarkt waar tegelijk nog veel parkeermogelijkheden zijn."





De herinrichting kost 500.000 euro. "Voor dat geld hebben we bomen geplant, worden de naakte gevels aangepakt en wordt een groot deel van het plein verhard met asfalt, granietkasseien en kiezels die het water door laten", luidt het. "Er komt ook een verbinding tussen het nieuwe deel van de parking, op de voormalige brandweersite, en het bestaande plein. Die verbinding is vooral belangrijk voor voetgangers, want de Hopmarkt zal in de toekomst ook gebruikt worden als verbindingsweg tussen de gratis Boekfosparking en het centrum."





Eind deze maand klaar

De werken worden uitgevoerd door aannemer De Jonghe uit Aalst, bijgestaan door een extra ploeg professionele kasseileggers. Vanaf volgende week wordt de bestaande verharding aan tearoom Savarin uitgebroken en worden de granieten zitbanken geplaatst. In de week van 20 augustus worden de granietkasseien geplaatst. "Het is onze ambitie om de parking eind deze maand al volledig afgewerkt te hebben", luidt het. "Volgende maand kunnen dan nog enkele kleine afwerkingen gebeuren zoals het plaatsen van de nieuwe verlichting."