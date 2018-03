Hopmarkt (tijdelijk) dubbel zo groot GEMEENTE GAAT PARKING MAKEN VAN OPEN RUIMTE WIM DE SMET

09 maart 2018

De Hopmarkt in Asse wordt groener en het aantal parkeerplaatsen wordt bijna verdubbeld. Het gaat om een tijdelijke herinrichting nadat het omstreden Hopmarktproject werd gekelderd. De gemeente doet een beroep op landschapsarchitect Maarten Van de Voorde voor het uitwerken van een toekomstvisie.

De plannen voor een nieuwe Hopmarkt slepen al 10 jaar aan. Acht jaar geleden lanceerde het gemeentebestuur een groot nieuwbouwproject voor de Hopmarkt. Er zouden zes woonblokken worden gebouwd met winkels en een ondergrondse parking. Maar het prestigieuze Hopmarktproject stuitte op stevig verzet van het actiecomité AHA. Na een juridische veldslag, die 4 jaar duurde, trok de Raad van State een streep door de plannen. Zes gebouwen, die zouden gesloopt worden voor de realisatie van het Hopmarktproject, bleken intussen al aangekocht. Het ging onder meer om de brandweerkazerne en feestzaal 't Smis. Omdat de gebouwen stonden te verloederen, liet het gemeentebestuur ze eind vorig jaar afbreken. Daardoor is er zo'n 3.000 vierkante meter aan open ruimte bijgekomen in het centrum.





Architect Maarten Van de Voorde heeft nu twee toekomstvisies uitgetekend voor het centrum. In afwachting van een nieuw, kleinschaliger Hopmarktproject, moet eerst een tijdelijk inrichting worden gerealiseerd. Op de plaats waar vroeger zaal 't Smis en de brandweerkazerne stond, komt een nieuwe parking die aansluit op de Hopmarkt. "We krijgen dan twee centrale pleinen die samen 6.500 vierkante meter groot zijn", vertelt de architect. "Tussen de Arsenaalstraat en de Kattestraat zitten we met een niveauverschil van 3 meter dat via een helling wordt weggewerkt. Er zullen 140 auto's kunnen parkeren."





Steenslag en granietklinkers

In het nieuwe plan is ook veel plaats voor groen. "We gaan met bomeneilanden werken tussen de pleinen", luidt het. "Er wordt gekozen voor bomen die weinig onderhoud vragen zoals berken, haagbeuken en elsen. De parkings worden aangelegd in steenslag zodat ze waterdoorlatend blijven. Voor de voetpaden kiezen we granietklinkers."





Ook de tuin van het voormalige vredegerecht wordt in de plannen betrokken. "De tuin sluit mooi aan op het Gemeenteplein en de Hopmarkt", zegt Van de Voorde. "We gaan dit perceel inrichten als een soort parkje en groene lobby voor het cultureel centrum. Centraal komt er een grasveld dat multifunctioneel is. De tuin kan ook ecologische corridor en een veilige fietsverbinding worden tussen de Huinegem en de N9."





In de verdere toekomst wil Van de Voorde dat de Hopmarkt een kleinschaliger woon- en winkelproject krijgt. Een ondergrondse parking behoort nog altijd tot de plannen maar de oppervlakte voor commerciële zaken daalt wel van 5.000 naar 2.000 vierkante meter. De pleinen van het centrum zouden dan ook aan elkaar geschakeld worden door middel van trage wegen. "Het gaat om een visie die nu in een plan moet worden gegoten", besluit Van de Voorde.





De werken voor de tijdelijke herinrichting gaan volgende week al van start.