Hopmarkt krijgt grondige facelift PARKING WORDT GEASFALTEERD PAS GEPLANTE BOMEN STERVEN AF WIM DE SMET

04 juli 2018

02u47 0 Asse De Hopmarkt zal er binnenkort helemaal anders uitzien. De drukst gebruikte parking van Asse wordt verfraaid met asfalt, zitbankjes en bomen. Helaas sterven de pas aangeplante boompjes nu al af door de droogte. "We hopen echt op een beetje regen", luidt het in het gemeentehuis.

De Hopmarkt werd gisterenmiddag, na de wekelijkse markt, afgesloten voor autobestuurders. Aannemer Besix Infra ging er, in opdracht van de gemeente, van start met het opbreken van de klinkers. Die klus werd gisteravond nog geklaard. De vernieuwde parking wordt in twee stukken onderverdeeld. Zowel de oorspronkelijke Hopmarkt als het aansluitend perceel grond waar ooit de brandweerkazerne stond, worden bij de herinrichtingswerken betrokken. "Het gaat om een open ruimte van 6.500 vierkante meter, goed voor 151 parkeerplaatsen", zegt schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "Een deel van die vrijgekomen ruimte is ingevuld met groen en bomen. Er komen twee voetpaden die de nieuwe parking verbinden met het Gemeenteplein: een centrale doorgang en nog een smaller pad naast 't Smiske."





Als het asfalt er ligt, is de vernieuwing van de Hopmarkt zo goed als rond. "Na het bouwverlof gaan we de zijde aan het winkelcentrum Forum nog afwerken", weet De Backer. "Rond de bomen komen zitelementen van 50 centimeter hoog in witte arduinsteen. Het arduin moet de grond tegenhouden en wordt tegelijk als zitbank gebruikt."





Te warm

De aannemer moet de klus deze week klaren. "Het stuk van de voormalige brandweerkazerne is intussen al vlak gemaakt", zegt werfleider Erwin Gordts van Besix. "Woensdag wordt de Hopmarkt genivelleerd. Donderdag en vrijdag wordt het asfalt gegoten. Normaal gaan we het asfalt dan ook belijnen, maar bij deze temperaturen kan dat niet. Het is zo warm dat de witte verf bruin zou kleuren. Dat zal dus in een later stadium moeten gebeuren."





De warme temperaturen zorgen er niet alleen voor dat de belijning moet worden uitgesteld. De 680 pas aangeplante boompjes op het domein kreunen onder de hitte en sterven af. "Vorige week heb ik ze geteld: 42 van de 680 boompjes zijn dood", zegt schepen voor Groenonderhoud Rik De Baerdemaeker (CD&V). "De aanplanting van de bomen is een maand te laat gebeurd, maar dat had nog niet zo'n drama geweest als we normale temperaturen gehad zouden hebben. De bomen sterven letterlijk van de hitte. Elke ochtend om 6 uur zijn onze mensen al in de weer om de bomen water te geven, ondanks de waterschaarste. En dan nog moeten we afwachten tot na de winter om te zien hoeveel bomen deze hitte overleefd zullen hebben."