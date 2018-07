Hopmarkt afgesloten voor asfaltering 03 juli 2018

De Hopmarkt in Asse wordt vanaf vandaag tot en met vrijdag afgesloten voor alle verkeer. Aannemer Besix Infra gaat in opdracht van het gemeentebestuur de parking asfalteren. De kiezelsteentjes ruimen dus plaats voor een asfaltlaag met afgebakende parkeerplaatsen. Vanaf zaterdag 7 juli is parkeren opnieuw toegestaan. De gemeente roept autobestuurders op om hun wagen te parkeren op de parkings Boekfos, Huinegem, Nieuwstraat en Prieelstraat. (WDS)