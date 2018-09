Hopduvelfeesten vanavond van start DUIZENDEN MENSEN VERWACHT VOOR OPTREDENS EN HISTORISCHE STOET WIM DE SMET

07 september 2018

02u29 0 Asse Het Boekfosplein vormt vanaf vanavond het decor voor de tweejaarlijkse Hopduvelfeesten. Naast de traditionele Hopduvelstoet op zondag, zijn het vooral de optredens van onder meer Niels Destadsbader, Daan en Les Truttes die de massa moeten lokken. "We mikken op 20.000 bezoekers", luidt het.

Tientallen vrijwilligers waren de voorbije week aan de slag op de Boekfosparking voor het klaarstomen van het festivalterrein. Het podium, de stellingen, tenten en togen kregen allemaal al een plek. Gisteren werden ook de licht- en geluidsinstallaties geïnstalleerd. Het festivalterrein is een halve hectare groot, voldoende om straks 6.000 muziekliefhebbers per avond te ontvangen. "We merken aan de kaartenverkoop dat vrijdagavond iets rustiger zal zijn dan zaterdag", zegt woordvoerder Pieter De Proost. "Het succes van de ticketverkoop voor zaterdag hebben we vooral te danken aan Niels Destadsbader. Na zijn deelname in 'Liefde voor Muziek' op VTM en het winnen van de Radio 2 Zomerhit is hij een immens populaire figuur.





Vanavond gaan de Hopduvelfeesten officieel van start met een optreden van de Popduvels, een groep leerlingen van de pop- en jazzafdeling van de plaatselijke muziekacademie. Nadien volgt het openingsspektakel, dat uitgedacht werd door de culturele duizendpoot Pat Van Hemelrijck.





Hop in kunst

Maar het pronkstuk van de Hopduvelfeesten, dat blijft de traditionele Hopduvelstoet. Maar liefst 800 mensen stappen mee op, verdeeld over 40 groepen. "Dit jaar is kunstgeschiedenis het centraal thema", vervolgt Pieter. "We gaan op zoek naar de aanwezigheid van de hopplant in tal van kunstwerken. Dat kan literatuur zijn, maar evengoed schilder- of beeldhouwkunst. Zelfs in het bekende Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is hop terug te vinden."





De stoet volgt dit jaar wel een licht gewijzigd parcours. De optocht vertrekt om 15 uur zoals altijd in de Parklaan en gaat vervolgens via de Bergestraat en de N9 naar de Nieuwstraat. Vanaf dan wordt het parocurs verlengd door het Muurveld en het Hofveld om uiteindelijk via het ziekenhuis terug naar het Kerkplein te keren waar de apotheose plaats heeft. Op zondagavond is er het traditionele vuurwerk gevolgd door een optreden van Les Truttes.





De organisatoren nemen ook dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. "Twee jaar geleden hebben we al heel veel energie gestoken in veiligheid en dit jaar werden die maatregelen geoptimaliseerd", zegt Pieter De Proost. "We beschikken over een professionele security-ploeg van 20 stewards. Er is ook toegangscontrole. En het festivalterrein blijft ook 's nachts streng bewaakt."





De toegang tot het festivalterrein in de Boekfos kost, zowel op vrijdag- als zaterdagavond, 14 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Op zondag zijn alle concerten en de stoet gratis.





Surf voor het volledige programma naar www.hopduvel.be.