Hopduvelfeesten met Pat Van Hemelrijck 08 augustus 2018

Pat Van Hemelrijck, de centrale gast van de Hopduvelfeesten 2018 in Asse, staat op vrijdag 31 augustus op de planken van het cultuurcentrum met de revue Hop Hop Flavoria. Hij brengt er amusementstheater met dans-, zang- en variéténummers en lichtvoetige komische sketches. De theatermaker slaat hiervoor de handen in elkaar met kunstenaars, acteurs en muzikanten van het Alibi Collectief en de Fundacion Patagonista. Pat Van Hemelrijck geniet bekendheid als artistieke duizendpoot. Al veertig jaar maakt hij theater met voorwerpen, decors en mechaniekjes. Na een eerste artistiek verhaal met Radeis, samen met Josse De Pauw, richtte hij in 1991 'Het Alibi Collectief' op.





Meer info en tickets op de website www.ccasse.be. (WDS)