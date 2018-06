Hopduvel danst met Daan en Niels Destadsbader OOK VOLKSKUNSTENAAR 'MANKE FIEL' KRIJGT EEN PLAATS WIM DE SMET

29 juni 2018

02u53 0 Asse Niels Destadsbader en Daan worden dit jaar de absolute blikvangers van de tweejaarlijkse Hopduvelfeesten. En ook volkskunstenaar Manke Fiel krijgt een rol. Stip 7, 8 en 9 september dus al maar aan in je agenda.

De Hopduvelfeesten lokten twee jaar geleden nog meer dan twintigduizend bezoekers naar het dorpscentrum van Asse. Zij genoten er van optredens, een historische stoet, een kinderdorp en een stevig slotspektakel. De organisatoren kiezen ook altijd een centrale figuur die de Hopduvelfeesten dat extra vleugje geeft. Deze keer is het aan theatermaker Pat Van Hemelrijck (66) om die centrale rol op zich te nemen, en om het openingsspektakel te kruiden. Van Hemelrijck woonde de eerste twee jaar van zijn leven in Asse, en verhuisde nadien naar Brussel. "Maar de band met Asse is altijd gebleven, en dat heb ik vooral te danken aan Manke Fiel, oftewel Theophilius Van Vaerenbergh (een volkse kunstenaar die ook een eigen museum had in Asse, red.)", vertelt Pat. "Samen met een studiegenoot heb ik in 1971 nog foto's genomen van de afbraak van het museumpje van Manke Fiel. Die man heeft me geleerd om anders naar het leven te kijken. Daarom gaan we tijdens de Hopduvelfeesten ook een reizende tentoonstellingsruimte maken, als nagedachtenis aan die opmerkelijke man."





De Hopduvelfeesten beginnen op vrijdag 7 september met een optreden van de Popduvels van de pop- en jazzafdeling van kunstenacademie August De Boeck. Na het openingsspektakel, dat om 21.30 uur begint, is het de beurt aan Radio Guga van imitator Guga Baul. Zaterdag is het kinderdorp toegankelijk van 14 uur tot 18 uur, gevolgd door optredens van de Ketnetband (18 uur), Laura Tesoro (19.50 uur), Niels Destadsbader (21.45 uur), Daan (23.40 uur) en dj Yolotanker (1 uur).





Stoet langs ziekenhuis

De historische Hopduvelstoet gaat zondag uit om 15 uur. Ook dit jaar nemen tussen de achthonderd en duizend figuranten deel. "We gaan op zoek naar de rol van de hoppeplant in schilderwerken", zegt stoetenbouwer Joris Vanderveken. "Zo komen ook Van Eyck, Bruegel en Rubens aan bod in de stoet." Het parcours zal ook licht gewijzigd worden. De stoet vertrekt nog altijd in de Parklaan, om vervolgens via de Bergestraat en de N9 naar de Nieuwstraat te trekken. "Maar deze keer verlengen we het parcours door het Muurveld en het Hofveld, om vervolgens via het ziekenhuis naar het Kerkplein te trekken. Op die manier willen we ook de mensen in het ziekenhuis meer betrekken."





Het slotspektakel wordt dit jaar uitbesteed aan de professionals van TNT-On Fire, die ook deelnamen aan Belgium's Got Talent. Nadien sluit Les Truttes de feesten af. Op zondag zijn alle concerten, het slotspektakel en de stoet gratis. Tickets voor vrijdag of zaterdag kosten 14 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Een weekendticket kost 25 euro. De voorverkoop begint pas op 1 augustus.