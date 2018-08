Hopduvel Asse zoekt vrijwilligers 22 augustus 2018

Het Hopduvelcomité is op zoek naar vrijwilligers die op 7 en 9 september willen meehelpen tijdens de Hopduvelfeesten. Op het Boekfosplein vinden activiteiten, optredens en spektakels plaats. Het comité is op zoek naar enkele honderden gemotiveerde vrijwilligers die de inkom, de cocktailbar, de catering, de VIP-tent, de parking en de controleposten willen bemannen. Ook voor de opbouw en afbraak worden vrijwilligers gezocht. Wie meehelpt krijgt een dagticket en drie drankbonnetjes per shift en een t-shirt. Wie wil meehelpen kan mailen naar medewerkers@hopduvel.be. (BKH)