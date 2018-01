Hoop plantafval gedumpt in gracht (maar het is geen cannabis) 31 januari 2018

02u52 0 Asse Langs de Oude Dendermondsebaan in Merchtem, aan de grens met Asse, werd gisteren een behoorlijk grote hoop afval aangetroffen.

In de gracht bleken zo'n dertig zakken gedumpt te zijn. Die waren niet gevuld met bouwafval of huisvuil, maar met potgrond en plantresten. Voorbijgangers dachten dan ook al snel dat het om de restanten van een cannabisplantage ging.





"Eén van onze ploegen is meteen een kijkje gaan nemen", zegt commissaris Fred Scrayen van de lokale politie. "Maar uit de eerste vaststellingen blijkt niets op een cannabisplantage te wijzen. Wat voor afval het dan wel is en waarom het gedumpt werd, weten we niet."





Burgemeester Eddie De Block (Open Vld) liet intussen weten dat de vervuiler een boete tot 500 euro riskeert. Gemeentearbeiders zullen het sluikstort opruimen. (TVP)