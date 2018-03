Honderden motards schaven rijkunsten bij 26 maart 2018

02u33 0 Asse Met het eerste lenteweer in het land worden de motoren weer opgepoetst. Om motorrijders voor te bereiden op hun eerste ritten van het seizoen, werden er op tal van locaties in Vlaanderen evenementen georganiseerd voor de Dag van de Motorrijder.

Een tweehonderdtal motorrijders zakte gisteren af naar het PIVO in Asse om hun rijvaardigheden bij te schaven. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), rijschool Traffix en 'zwaantjes' van de politiezones AMOW en TARL hadden daarvoor de handen in elkaar geslagen. Motorrijders die arriveerden werden eerst aan een verkeerscontrole onderworpen, waarna ze hun motor technisch konden laten checken. Nadien kregen ze tips op verschillende behendigheidsparcours waar de noodstop, slalommen enzovoort werden bijgeschaafd of aangeleerd.





(TVP)