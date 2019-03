Hoeve Heierveld zet deuren open en stelt authentiek bakhuis voor WDS

29 maart 2019

Hoeve Heierveld in Asse zet zondag vanaf 14 uur de deuren open voor het grote publiek. De blikvanger van het project is een authentiek bakhuis waar voortaan originele Asschekoeken worden gebakken.

Hoeve Heireveld is een zorgdagverblijf waar mensen met een mentale of fysieke beperking mee kunnen helpen. Het project wordt beheerd door de vzw Rotonde uit Brasschaat en MPC Sint-Franciscus uit Roosdaal. Met behulp van subsidies werd de hoeve de voorbije jaren grondig gerenoveerd en ingericht volgens de tradities van weleer.

De initiatiefnemers hebben ook plannen om in de voormalige woning een bed and breakfast te openen. Wie kennis wil maken met Hoeve Heierveld kan zondag vanaf 14 uur terecht in het Heierveld 87 in Asse.