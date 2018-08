Herstellingswerken Nieuwstraat 23 augustus 2018

Farys voert vanaf maandag herstellingswerken uit op de kruising van Nieuwstraat met Steenweg. De verbinding met de waterleiding is defect, waardoor die vervangen moet worden. Hiervoor moet een put van ongeveer 1,5 meter diep met een diameter van 1,5 meter worden gemaakt. Om de werken op een veilige manier uit te voeren, wordt een rijstrook van de Nieuwstraat, richting Ternat, afgesloten voor verkeer. Plaatselijk verkeer kan een omleiding volgen via Boekfos en Bloklaan. Doorgaand verkeer en zwaar vervoer moet een omleiding volgen via R0. Het gemeentebestuur voorziet aangepaste signalisatie om het verkeer in goede banen te leiden. De werken zullen slechts een dag duren.





(MEN)