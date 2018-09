Herinrichting pleintjes Koensborre en Sint-Hubertus klaar 04 september 2018

02u38 0 Asse De herinrichting van de pleintjes aan de Koensborre en het kerkplein in Asse-ter-Heide is achter de rug. Het plein van de Koensborre verloor een tiental parkeerplaatsen, maar in de plaats is er voortaan wel een afvalstraatje met ondergrondse containers beschikbaar.

"Er komen ook drie shop-and-go-plaatsen waar de mensen hun auto gedurende een halfuur gratis kwijt kunnen", meldt schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "De langparkeerders verwijzen we door naar de parkings in de Nieuwstraat, de Prieelstraat of de parking aan de Putberg die dubbel zo groot is gemaakt."





Bij de herinrichting van het Koensborreplein werd rekening gehouden met de veiligheid van de schoolkinderen. "Zowel basisschool De Kleine Wereld als de Sint-Martinusschool geven uit op het plein", zegt De Backer. "De schooltoegang is nu veiliger en ook de bushalte kreeg een verhoogd perron."





In Asse-ter-Heide is het Sint-Hubertusplein klaar. Daar werd niet alleen het plein, maar ook de schoolbuurt verkeersveiliger gemaakt. "Het tweerichtingsfietspad richting Meldert werd doorgetrokken tot aan de Gentsesteenweg", zegt Jan De Backer. "Ook hier werd het busperron verhoogd. Het aantal parkeerplaatsen werd teruggeschroefd, maar de parking tegenover de parochiezaal, zo'n 50 meter verderop, is dan weer verdubbeld in oppervlakte. We houden op het Sint-Hubertusplein ook twee shop-and-go-plaatsen vrij voor de klanten van de lokale handelaars."





De herinrichting van de Koensborre kostte een miljoen euro. Voor het Sint-Hubertusplein en de kerkomgeving werd 1,2 miljoen euro vrijgemaakt. De finale afwerking van beide pleintjes gebeurt deze maand nog. (WDS)