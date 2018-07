Hartstarter aan Sociaal Huis 25 juli 2018

Het gemeentebestuur van Asse gaat een aed-toestel plaatsen aan de inkomhal van het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat. Een aed of defibrillator wordt gebruikt voor de reanimatie van iemand die slachtoffer wordt van een hartfalen. Het toestel zou oorspronkelijk op de voetbalsite van Mollem worden geplaatst. Omdat de plaatselijke club Juve Mollem zelf al een exemplaar had gekocht, bleek er een op overschot. De gemeente kiest voor het Sociaal Huis, omdat het zich vlak bij het woonzorgcentrum Hingeheem en de woonblokken van Providentia bevindt. Het toestel zal ook 's nachts beschikbaar blijven.





(WDS)