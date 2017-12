Handtasdief gearresteerd na klopjacht 02u45 0

Verschillende ploegen van de lokale politiezones AMOW en Dilbeek hebben donderdag samen met de politiehelikopter een handtasdief kunnen arresteren in Zellik. De 18-jarige man uit Dison bij Verviers, geen ongekende voor politie en gerecht, was in de F. Thirrystraat rond 10 uur uit een bus van De Lijn gezet omdat hij daar moeilijkheden veroorzaakte. Vervolgens trok de tiener naar een vrouw die daar op de bus stond te wachten, trok haar handtas af en sloeg op de vlucht. Een getuige alarmeerde een politiepatrouille die net passeerde waarna een klopjacht georganiseerd werd. De verdachte werd uiteindelijk aangetroffen onder een struik in een doodlopende straat in de buurt en gedroeg zich weerspannig bij zijn arrestatie. Hij had de portefeuille van het slachtoffer nog op zak. De Waal werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar het is niet duidelijk of die hem liet aanhouden. (TVP)