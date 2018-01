Handoplegger riskeert vijf jaar cel ZELFVERKLAARD MEDIUM VERVOLGD VOOR OPLICHTING WOUTER HERTOGS

19 januari 2018

02u26 0 Asse Johannes D.W. (65) riskeert 5 jaar cel voor oplichting en het misbruiken van kwetsbare mensen. Ook wordt hem verweten dat hij zijn handoplegging iets te letterlijk nam bij enkele vrouwen. Tegen zijn vrouw werd 2 jaar cel gevorderd. Zijn bedrijfje riskeert een boete van 720.000 euro.

Dat D.W. geen alledaagse beklaagde was, bleek al meteen uit zijn ondervraging door de rechter. "Je hebt iets of je hebt niets....en ik heb nu eenmaal een gave", stak hij van wal, "het is iets dat doorgegeven wordt. Met deze gave help ik mensen."





Tientallen mensen kwamen aankloppen bij het Kasteel van Rampelberg in Asse. Sommigen leden aan epilepsie of hadden kanker, anderen verloren net een dierbare en zaten aan de grond. Samen met zijn vrouw Anita V.H. (59) organiseerde D.W. sessies onder de naam Trauma Care Global. Dure sessies van 100 tot 200 euro per keer. Zijn geld dubbel en dik waard, bezwoer hij zijn 'patiënten'.





"Via mijn hand laat ik de slechte energie uit uw lichaam ontsnappen", vertrouwde hij hen toe bij zijn befaamde handopleggingssessies. "D.W. maakte ook gebruik van zogenaamde 'neurometamorfosische' technieken en liet tijdens die seances dan boeren, zogenaamd om de negatieve energie van het slachtoffer te evacueren", zei substituut Carol Vercarre. "Maar de slachtoffers zagen dat hij eerst grote hoeveelheden spuitwater of karnemelk dronk, net om die boeren op te wekken."





De 'patiënten' zwegen en betaalden, want ze geloofden echt in zijn helende kracht. In totaal kreeg het koppel zo vele duizenden euro's van kwetsbare mensen. Als de behandeling niet aansloeg, raadde hij hen aan om te breken met hun vrienden en/of familie om hun negatieve energie weg te nemen. Of moesten ze meer sessies ondergaan...en betalen.





Huisslavin

In september 2014 diende een ontevreden 'patiënte' klacht in tegen het koppel. De vrouw - die kampte met zware epilepsie en wiens moeder zelfmoord had gepleegd - woonde al snel in bij het koppel.





"Ze werd ingezet als huisslavin. Ze moest haar inkomen afgeven en het koppel leende een grote som geld uit de erfenis die haar moeder haar had achtergelaten. Hiervoor betaalde ze veel geld. De twee verkochten haar gewoon wind", aldus haar advocaat Paul Bekaert.





De bal ging aan het rollen en andere slachtoffers meldden zich bij de politie. Naast de oplichting bleek D.W. zijn handoplegging iets te letterlijk te nemen. Zo raakte hij de borsten van enkele 'patiëntes' aan en betastte hij hun schaamstreek. "Om tumoren te voorkomen", klonk zijn 'wetenschappelijke' uitleg. Zelfs de minderjarige dochter van een slachtoffer zou hij aangerand hebben toen haar moeder even naar het toilet ging. Minstens 7 slachtoffers konden geïdentificeerd worden, al stelde slechts 1 iemand zich burgerlijke partij.





Het was een argument waar D.W.'s advocaat Frank Scheerlinck handig gebruik van maakte.





"Waar zijn al die andere slachtoffers dan? Normaal staan ze aan te schuiven in de rechtbank. In Nederland hebben ze hem niets kunnen doen, dus probeert men het maar in België."





Wraakzuchtige ex

Volgens D.W. en V.H. zit haar ex achter de rechtszaak. "Hij wil me kapot maken omdat ik gekozen heb voor D.W.", vertelde ze tegen de rechter, "hij is al deze zogenaamde slachtoffers gaan opstoken."





De verdediging ging dan ook resoluut voor de vrijspraak. "Een waarzegger of medium is pas een oplichter als hij er zelf niet in gelooft. U heeft zelf gehoord bij zijn ondervraging dat hij in dit geval er rotsvast in gelooft dat hij een gave heeft die mensen kan helpen. En deze mensen geloofden ook echt dat hij hen kon helpen. Hij bood hen troost, net zoals veel mensen dat in hun geloof halen. Toen hij zijn verhaal in Jambers deed jaren geleden, kraaide er geen haan naar, en nu staan we hier", pleitte Scheerlinck.





De uitspraak volgt op 1 maart.