Handelaars in verzet tegen project Ter'Asse TWEE WINKELIERS UIT NIEUWSTRAAT STAPPEN NAAR RECHTBANK WIM DE SMET

20 juni 2018

02u38 1 Asse Twee handelaars uit Asse ondernemen gerechtelijke stappen tegen het woonproject Ter'Asse, op de hoek van de Nieuwstraat en de N9. Volgens kapster Sandrine De Weghe en pitaverkoper Tony Sebahat heeft de eigenaar van hun handelspanden, die plaats ruimen voor flats, hen niet correct behandeld.

De twee winkelpanden in de Nieuwstraat verdwijnen normaal eind dit jaar al onder de sloophamer, samen met nog eens vijf andere gebouwen. In de plaats wil vastgoedmakelaar Groep Caenen hier een groots woon- en winkelcomplex bouwen met 52 flats. Op het gelijkvloers worden 8 winkelpanden ingepland. De bouw van het complex zal het kruispunt een nieuw uitzicht geven.





Maar niet iedereen is even gelukkig met de plannen. Zaakvoerster Sandrine De Weghe (38) van kapsalon Red Hair voelt zich bedrogen door de oorspronkelijke eigenaar. "Tien jaar geleden ben ik hier als zelfstandige ingetrokken", vertelt ze. "In maart 2017 kreeg ik te horen dat mijn huurovereenkomst werd opgezegd. Dat was voor mij verschrikkelijk. Ik had nog maar pas de hele zaak gerenoveerd. Op 30 december van dit jaar moet ik mijn sleutels overhandigen. Maar ik eis wel een schadevergoeding."





Sandrine sloot intussen een nieuwe huurovereenkomst voor een pand in het Sint-Maartensteegje. "Maar ook hier moet ik alles vernieuwen want in de winkel ligt niet eens een vloer", vertelt ze. "Ik moet ook investeren in nieuwe elektriciteit en een boiler. Dit is voor mij geen eenvoudige situatie."





Zaakvoerder Tony Sebahat (37) van het pitahuisje Alexander Grill maakt zich sterk dat de eigenaar zijn zaak niet zomaar mag afbreken. "Met de vorige eigenaar heb ik een huurovereenkomst gesloten waarin duidelijk vermeld stond dat ik voorkooprecht had", vertelt hij. "Toch werd het gebouw intussen verkocht aan de Groep Caenen. Dat is niet wettelijk. Mijn huurcontract loopt nog 3 jaar. De nieuwe eigenaar mag mijn restaurantje niet zo maar afbreken en zeker niet binnen die termijn."





Toplocatie

De twee handelaars nemen een advocaat onder de arm en willen voor de rechtbank hun gelijk halen. "Ik wil hier helemaal niet weg met mijn pitazaak", vertelt Tony. "Dit is een toplocatie in het centrum van Asse, met een grote parking tegenover mijn deur. Ik heb dit pand niet zo maar gekozen, he. Je kan een goed draaiende horecazaak niet zomaar verhuizen naar een andere locatie. En ik wil dat ook niet."





Bij Groep Caenen reageert men rustig op de aanklachten. "Op juridisch vlak zijn onze dossiers allemaal in orde", zegt woordvoerder Thomas Buchmuller. "Het voorkooprecht waarvan sprake is volgens onze informatie nooit gebruikt omdat de huurder de prijs te hoog vond. Als die mensen een juridische procedure willen aanspannen, is dat hun volste recht. Maar wij blijven wel bereid om te praten over een akkoord."