Han Solo viert verjaardag in Oud Gasthuis 16 maart 2018

Stand-up comedian Han Solo staat 10 jaar op de planken en viert dat jubileum op vrijdag 23 maart in het CC Asse. Solo trekt met een nieuwe tour 'Jubilee' langs de culturele centra. In deze vijfde show blikt hij kritisch terug op zijn aanwezigheid in het comedylandschap. De show duurt 100 minuten. Tickets en info via www.ccasse.be of op 02/456.01.60. (WDS)