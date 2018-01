Groen wil meer 'multiculturele straatnamen' 02u28 0 Asse Pleinen en straten een 'multiculturele naam' geven, zoals bijvoorbeeld een Roemeniëstraat. Dat wil Groen-raadslid Edward Van Keer in Asse zien.

Van Keer wil van Asse een "aangename, multiculturele gemeente" maken, en vraagt het gemeentebestuur meteen om enkele doelstellingen na te streven. "We kunnen bij de naamgeving van nieuwe straten dat multiculturele aspect benadrukken", vertelt hij. "In Asse wonen bijvoorbeeld veel Roemenen, dus waarom zouden we niet voor een Roemeniëstraat kunnen kiezen? Of een Openwelkomstraat? We zouden onze multiculturele samenleving ook kunnen benadrukken in de gemeentelijke vlag."





Volgens Van Keer moeten er ook meer nieuwkomers plaatsnemen in adviesraden. "Die mensen moeten kunnen deelnemen aan het beleid", klinkt het. "En we zouden tegelijk meer aandacht kunnen besteden aan feestelijkheden van andere levensbeschouwingen. Asse is een multiculturele gemeente en dat zal in die richting blijven evolueren."





Diversiteitscel

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) laat onderzoeken of het voorstel haalbaar is. "We hebben al veel inspanningen geleverd voor onze multiculturele gemeente, maar het kan altijd beter", meent hij. "We gaan sowieso een diversiteitscel oprichten, waar deze voorstellen dan besproken kunnen worden."





Volgens N-VA-raadslid Louis Lombaert moet er evenwel omzichtig omgesprongen worden met sommige ideeën. "Ik lees dat Groen sommige tradities zonder schroom in ere wil houden. Maar ik ga me niet scharen achter het onverdoofd slachten tijdens het Offerfeest. Dit voorstel kan nog eigenaardige situaties veroorzaken." (WDS)