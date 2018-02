Groen wil meer buitenlanders laten stemmen 14 februari 2018

02u27 0 Asse De lokale afdeling van Groen wil dat meer niet-Belgen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gebruikmaken van hun stemrecht. De partij zal hierover een voorstel indienen op de gemeenteraad van 19 maart.

Ook wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt, mag deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar bij de vorige stembusgang, in 2012, liet slechts 7,1 procent van de niet-Belgen zich registreren. Groen wil dat aantal fors de hoogte in zien gaan. "We moeten minstens twintig procent van de niet-Belgen kunnen overtuigen om te gaan stemmen", zegt raadslid Edward Van Keer. "In Watermaal-Bosvoorde bijvoorbeeld, had men zes jaar geleden 25 procent geregistreerde niet-Belgen, met dank aan een actieve informatiecampagne. Wij stellen voor om in Asse hetzelfde te doen."





Momenteel worden niet-Belgen alleen via een flyer in het gemeentehuis ingelicht over de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen. "En dat volstaat niet", meent Van Keer. "We kunnen bijvoorbeeld ook brieven sturen, of een informatiesessie organiseren. Voorts kunnen we alle nodige info via website, sociale media en het gemeentelijk informatieblad verspreiden, en samenwerken met lokale organisaties om participatie te promoten."





(WDS)