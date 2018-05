Gloednieuwe balie in gemeentehuis ASSE MAAKT 900.000 EURO VRIJ VOOR EFFICIËNTE DIENSTVERLENING WIM DE SMET

04 mei 2018

02u47 0 Asse Het gemeentehuis van Asse beschikt vanaf vandaag over een gloednieuwe inkombalie en over een nieuwe bureauruimte op het gelijkvloers. De herinrichting moet de dienstverlening efficiënter maken. De kostprijs van het project bedraagt 900.000 euro.

Het gemeentehuis van Asse werd gebouwd in 1995. "In 2005 schoven we al eens de tafels en stoelen op", zegt schepen Geert Heyvaert (CD&V), bevoegd voor Bevolking en Burgerlijke Stand. "Maar het was tijd voor een volledige vernieuwing. We stelden vast dat de akoestiek en de licht- en luchtkwaliteit ondermaats waren. Er kwam de voorbije jaar ook meer personeel bij en we kregen meer technisch materiaal. Daarom beslisten we drie jaar geleden om een participatieproject op te starten. Een gespecialiseerd bedrijf kwam de werkvloer observeren en sprak met onze medewerkers en inwoners."





Het onderzoek resulteerde in een volledige herinrichting.





"Het hele gelijkvloers werd uitgekleed", vervolgt Heyvaert. "Alle verbouwingen gebeurden met het oog op een klantgerichte dienstverlening. We beschikken voortaan over een aangename wachtruimte en meer ruimte aan de loketten. De besprekingsruimtes bieden ook meer privacy, want sommige mensen komen zaken bespreken die echt wel persoonlijk zijn."





Op afspraak

Wie de dienst Burgerzaken wil bezoeken, moet dat voortaan nog altijd op afspraak doen zodat lange wachttijden vermeden worden. Ook de snelbalie blijft geopend. De diensten Ruimtelijke Ordening, Milieu, Mobiliteit en Openbare Werken beschikken voortaan ook over een loket op het gelijkvloers.





Werkruimte verdubbeld

"De werkruimte op het gelijkvloers is bijna verdubbeld in oppervlakte en telt nu 700 vierkante meter", weet gemeentesecretaris Lander Van Droogenbroeck. "Een voormalige archiefruimte werd omgebouwd tot kantoorruimte. Aan het onthaal gaan we van 2 naar 6 personen."





Daarnaast zette het gemeentebestuur ook fors in op digitale dienstverlening. "Vorige maand lanceerden we al een nieuwe website met een slimme zoekfunctie", pikt Heyvaert in. "Via de website kunnen de inwoners ook op eenvoudige wijze een afspraak maken. Onze gemeente moet blijven evolueren met de technologische middelen die voorhanden zijn."





7 maanden

De renovatiewerken in het gemeentehuis namen 7 maanden in beslag. De bevolkingsdienst verhuisde daarom tijdelijk naar het Credimo-gebouw aan de andere kant van het Gemeenteplein.