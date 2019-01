Gilde overhandigt opbrengst concert aan goed doel WDS

07 januari 2019

Harmonie De Gilde overhandigde zopas een cheque van 3.750 euro aan KVG Vlaams-Brabant, een vereniging voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Het was Gildevoorzitter Jos De Raedemaeker die de cheque plechtig overmaakte aan Lien De Wit van KVG. De Gilde schenkt zo de opbrengst van het uitverkochte concert ging opnieuw aan een lokaal goed doel. Met deze centen wordt het aanbod in de theaterruimte van de recent gerenoveerde snoezelruimte in Zellik verder aangevuld.