Gezocht: nieuw provinciedomein tussen Asse en Zemst WDS

18 januari 2019

16u10 0 Asse Het nieuwe provinciebestuur gaat op zoek naar een geschikt plekje om een nieuw provinciedomein te realiseren. Het vijfde provinciedomein van Vlaams-Brabant moet tussen Asse en Zemst komen te liggen.

Het provinciebestuur maakte zopas de beleidsverklaring bekend. Naast de realisatie van meer snelle fietsverbindingen, springt ook de mogelijke aanleg van een nieuwe provinciedomein in het oog. “Die provinciale domeinen zijn onze uithangborden”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “In onze regio is vooral het domein van Huizingen bekend. Maar als we naar de kaart van onze provincie kijken, dan zit er nog een blinde vlek in de Brabantse Kouters. We zullen onderzoeken of hier mogelijkheden voor een nieuw provinciedomein te vinden zijn.”

Het provinciebestuur wil ook werk maken van de uitbreiding van de PIVO-site in de Assese deelgemeente Relegem. Hier zou onder meer een nieuwe schietstand en een horecagebouw komen.