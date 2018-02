Gewijzigd parcours voor 40ste carnavalsstoet 22 februari 2018

02u56 0 Asse Het centrum van Asse is zondag het decor van de 40ste carnavalsstoet. Die zal dit jaar wel een ander parcours volgen wegens wegenwerken.

De stoet vertrekt om 14.30 uur aan de Boekfos. Maar omdat er werkzaamheden zijn in de Kattestraat, moest het parcours aangepast worden. De praalwagens rijden nu via de Weverstraat, het Gemeenteplein en de Steenweg naar de Nieuwstraat. Vervolgens gaat het via de Bloklaan en het Muurveld naar de Arsenaalstraat, waar de stoet ter hoogte van de Vronemeers ontbonden wordt. De jury zal plaatsnemen op de hoek van de Steenweg en de Nieuwstraat. Na de stoet is er de traditionele Assekoekenworp op de Markt.





In de straten van het parcours geldt zondag vanaf 11 uur een parkeerverbod. In de Huinegem en langs de omleidingswegen is dat verbod al vanaf 8 uur van kracht. Om 14.15 uur worden alle straten van het parcours afgesloten voor alle verkeer. Ook de parkings in het centrum zijn dan dicht. (WDS)