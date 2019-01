Geschiedenis van ‘De Steenweg’ herleeft in theatervoorstelling WDS

18 januari 2019

17u05 0 Asse Het pop-up gezelschap N9 brengt op donderdag 24 januari de voorstelling ‘N9, de Steenweg’ op het podium van cultuurzaal Oud Gasthuis. De acteurs wonen in de buurt van de N9 en vertellen de geschiedenis en het heden van deze drukke verbindingsweg.

De N9, in Asse bekend als ‘de steenweg’, werd 315 jaar geleden aangelegd als verbindingsweg tussen Brussel en Gent. Theatermaker Koen Boesman wilde over de steenweg een voorstelling maken die de historiek van deze koninklijke weg vertelt. Over de tijd van de Romeinen, de vele veldslagen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de diverse vormen van vertier, de industriële ontwikkeling, maar ook de rampspoed van de overval op de Delhaize door de Bende Van Nijvel. Het gezelschap staat ook uitgebreid stil bij het dramatische verkeersongeval in Walfergem, café Het Zandtapijt, de vele casino’s tussen Asse en Zellik, het verdeelcentrum van Delhaize en de Stock Americain.

Het stuk wordt opgevoerd in acht gemeenten die aan ‘de Steenweg’ liggen.

Tegelijk met deze theatervoorstelling kan je in de foyer van het CC een tentoonstelling bekijken over én met de Brusselsesteenweg. Wie aan de N9 woont, kan een tekening, schilderij, foto, strip of tekstje maken. De initiatiefnemers willen die portretjes gebruiken om tentoon te stellen. Meer info via joeri@ccasse.be.

Tickets zijn te verkrijgen via www.ccasse.be of op 02/456.01.60.