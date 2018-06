Gene Thomas op Vlaanderen Feest 28 juni 2018

02u26 0 Asse De Vlaamse feestdag wordt dit jaar in Asse gevierd op vrijdag 6 juli, en in deelgemeente Zellik op zaterdag 7 juli.

Die vrijdag staat kinderzanggroep De Wamblientjes om 19 uur op het podium op de Markt, gevolgd door een concert van de 'Vlaanderen Boven Band' om 20.30 uur, met Gene Thomas en gastmuzikanten Belle Perez en Mathias Vergels. Ook wandelliefhebbers komen aan hun trekken met een korte tocht doorheen Asse, georganiseerd door Pasar.





Een dag later is Zellik aan de beurt. Hier organiseert wandelclub De Trekplosters om 9 uur al een wandeling met vertrek aan de parasol op de Brusselsesteenweg. Om 11 uur is er een optreden van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia. (WDS)