Gemeentelijke voicemailberichten in nieuw jasje 25 augustus 2018

Het gemeentebestuur heeft de voicemailberichten van de gemeentelijke diensten gewijzigd. In deze nieuwe berichten wordt voortaan verwezen naar de gemeentelijke website om een afspraak vast te leggen. "Zo moeten burgers niet langer wachten aan de telefoon", zegt schepen van Communicatie Rita De Vos (Open Vld). "Onthaalmedewerkers kunnen zich zo nog meer focussen op het beantwoorden van andere telefonische oproepen." Voor de opnames van de voicemailberichten ging het gemeentebestuur een samenwerking aan met Kunstenacademie August De Boeck. Anouk Devenyns, studente aan de afdeling Woord, sprak de nieuwe berichten in. "Anouk heeft een erg radiofone stem, waardoor je als burger een warm onthaal krijgt op het moment dat onze lijnen bezet zijn of wanneer we gesloten zijn", besluit De Vos. (MEN)