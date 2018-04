Gemeentehuis heropent op 3 mei 23 april 2018

De ingang van het gemeentehuis in Asse zal vanaf 3 mei opnieuw toegankelijk zijn. De dienst Burgerzaken en de snelbalie verhuisden enkele maanden naar het Credimo-gebouw aan de overkant van het gemeenteplein, omdat het gelijkvloers in het gemeentehuis vernieuwd moest worden. De renovatiewerken zijn intussen voltooid. Vanaf woensdag 25 april plant het bestuur opnieuw de verhuis naar Gemeenteplein 1. Dat betekent dat de dienst Burgerzaken gesloten is van woensdag 25 april tot en met woensdag 2 mei. De snelbalie blijft open tot en met vrijdag 27 april en sluit van maandag 30 april tot en met woensdag 2 mei. Voor het afhalen van documenten kunnen de inwoners nog terecht op de tijdelijke locatie in het Credimo-gebouw, tot en met vrijdag 27 april. Alle diensten in het gemeentehuis sluiten de deuren van maandag 30 april tot en met woensdag 2 mei.





