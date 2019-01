Gemeente verhoogt belastingen fors: “Een noodzaak, want taxshift kost ons 3,5 miljoen euro” Oppositiepartij Anders: “Dit kost een modaal gezin 514 euro per jaar” Wim De Smet

25 januari 2019

11u40 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse verhoogt fors de belastingen. De personenbelasting gaat met 15 procent omhoog, terwijl de opcentiemen op onroerende voorheffing 30 procent stijgen. Volgens de nieuwe bestuursmeerderheid is de verhoging een noodzaak omdat de taxshift van de federale overheid de inkomsten met 3,5 miljoen euro doet dalen. “Nog andere gemeenten zullen ons voorbeeld moeten volgen.”

De nieuwe bestuursploeg van CD&V en N-VA begint de legislatuur met een onpopulaire maatregel: de belastingen gaan de hoogte in. De aanvullende personenbelasting stijgt van 6 naar 6,9 procent. De opcentiemen op onroerende voorheffing, zeg maar de belasting op de woning, gaat dan weer van 598 opcentiemen naar 786 opcentiemen.

Samen met de verhoging van de twee hoofdbelastingen, werden een reeks andere belastingen en retributies hervormd en vereenvoudigd. Het aantal belastingen daalt van 45 naar 20. Zo wordt de belasting op niet-bebouwde gronden en de belasting op tweede verblijven volledig afgeschaft, net als de belastingen voor markten en kermissen. De bedrijfsbelastingen gaan voor de lokale middenstander naar beneden, terwijl voor de grotere bedrijven alles blijft zoals het is. Om de wildgroei aan appartementsblokken tegen te gaan, wordt ook een stevige verkavelingstaks ingevoerd.

Huisvuilzakken

De tarieven voor de huisvuilzakken dalen met 33 procent in prijs. De prijs van een restafvalzak zakt van 2,2 naar 1,5 euro en ook het gebruik van de afvalstraatjes wordt fors goedkoper. De milieubelasting van 55 euro blijft behouden, maar voor alleenstaande inwoners geldt voortaan een uitzonderingsmaatregel. Zij moeten nog slechts 35 euro betalen.

Volgens schepen van Financiën Jan De Backer (CD&V) had het gemeentebestuur geen andere keuze dan een grondige hervorming van de belastingen door te voeren. “De taxshift van de federale overheid kost ons 3,5 miljoen euro aan inkomsten de komende 5 jaar”, zegt hij. “Niet alleen wij moeten daardoor een belastingverhoging doorvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat de impact ook in andere gemeenten zwaar zal doorwegen.”

Vlaams gemiddelde

De belastingverhoging zal de Assenaar geld kosten, maar het gemeentebestuur blijft met haar tarieven nog altijd vlot onder het Vlaams gemiddelde. “Onze personenbelasting werd sinds 1976 niet meer aangepast”, zegt De Backer. “Het Vlaams gemiddelde bedraagt 7,2 procent terwijl wij, na de verhoging, nog altijd maar aan 6,9 zitten. Eenzelfde verhaal voor de opcentiemen waar het gemiddelde in Vlaanderen 875 opcentiemen bedraagt. Maar als we degelijk willen investeren in infrastructuur, dan is deze hervorming noodzakelijk.”

Oppositiepartij Anders heeft felle kritiek. “Deze maatregelen tarten elke verbeelding”, zegt voormalig schepen Yoeri Vastersavendts. “Een gemiddeld gezin betaalt voortaan 214 euro meer per jaar aan personenbelasting. Als dat gemiddeld gezin ook nog eens over een alleenstaande woning beschikt, dan komt er nog eens 300 euro aan opcentiemen bovenop. Dat wordt dus een jaarlijkse meerkost van 514 euro. Hoe durft men dit toch goed te keuren?”

De hervorming van de belasting vormt maandagavond het hoofdpunt op de gemeenteraad.