Gemeente verbiedt vuurwerk WDS

04 december 2018

12u00 0

De feestdagen komen eraan, maar op het grondgebied van Asse mag geen vuurwerk worden afgestoken. “Voor veel mensen gaan nieuwjaar en vuurwerk hand in hand, maar het vuurwerk afsteken is niet zonder gevaar”, meldt schepen van Integrale Veiligheid Jan De Backer (CD&V). “Ieder jaar lopen heel wat mensen ernstige brandwonden op. Wie een hart voor huisdieren heeft, koopt sowieso al best geen vuurwerk. Honden en katten slaan voor het lawaai op de vlucht en ondervinden enorm veel stress door de luide knallen.”

In Asse geldt een absoluut verbod op vuurwerk en wensballonnen. Het verbod werd opgenomen in het politiereglement. Wie toch betrapt wordt, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.