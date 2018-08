Gemeente koopt Aveve-winkel voor 1,2 miljoen 11 augustus 2018

De leegstaande Aveve-winkel langs de Assesteenweg wordt binnenkort gebruikt als opslagplaats voor verenigingen en de werklieden. Het gemeentebestuur kocht het gebouw voor 1,2 miljoen euro. "De cultuurraad was al langer vragende partij voor extra opslagplaatsen voor onze verenigingen", zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). "Vooral de toneelverenigingen hebben nood aan ruimte, maar de jeugdbewegingen en sportclubs evengoed. Het gebouw is nog in goede staat en de woning op de bovenverdieping kunnen we gebruiken voor de opslag van de Hopduvel-kledij en vergaderlokalen."





De achterzijde van het gebouw zal dan weer gebruikt worden door de werkliedencentrale van de gemeente. "Hier gaan we strooizout opslaan", zegt Van Elsen. "De Aveve-site bevindt zich op enkele honderden meters van de werkliedencentrale en het dorpscentrum en is ideaal gelegen." (WDS)