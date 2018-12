Gehoorproblemen houden Sim niet van dj-festival weg Assese dj vertrekt naar Slovenië voor internationaal event Wim De Smet

19 december 2018

15u30 1 Asse Dj Sim Roesems (33) stapt vanmiddag op het vliegtuig richting Slovenië. Hij staat er vrijdag op het podium van het internationale F.A.K.-festival. Opmerkelijk: vorig jaar nog sukkelde Sim met ernstige gehoorproblemen. “Dankzij goede medicatie kan ik gelukkig mijn hobby opnieuw uitvoeren.”

Sim Roesems, beter bekend als dj Nachtklank, raakte als 14-jarige knaap verslingerd aan vinyl-platen. “Dankzij een vriend leerde ik de platendraaier kennen en ik was onmiddellijk in de ban”, vertelt hij. “Ik kocht me zelf ook een platendraaier en een klein mixertje. En ik begon ook platen te kopen. Intussen beschik ik over een kleine 4.000 vinyl-platen. Veel mensen denken dat vinyl niet meer gemaakt wordt, maar het tegendeel is waar. Vooral de house-scene heeft de vinylproducten draaiende gehouden.”

Sim specialiseerde zich als dj in techno en house. “Niet de house van pakweg Dimitri Vegas of Like Mike, maar wel subgenres zoals new—disco. Mijn muziek bevat ook veel oude samples uit de jazz-, soul-, funk- en discowereld.”

Toch mocht Sim zijn hobby bijna vergeten toen hij drie jaar geleden zware gehoorproblemen kreeg. “Ik werd slachtoffer van hyperacusis. Dat betekent dat je hypergevoelig bent voor sommige impuls-geluiden. Het opentrekken van een blikje cola, klikken op een klavier of sommige stemmen kon ik niet meer verdragen om het te veel pijn deed. De dokters haalden ook een kiste weg uit mijn oor, maar nadien waren de problemen nog groter.”

Na verschillende behandelingen en inspuitingen, gaat het intussen al wat beter met Sim. “Tijdens die betere momenten begon ik live-streams te plaatsen op Facebook”, vertelt hij. “Mijn streams werden enorm veel gedeeld. Op die manier zijn de Sloveense organisatoren bij mij terechtgekomen.”

Sim krijgt straks zijn reiskosten en een kleine som uitbetaald, maar een volwaardige carrière als dj is voorlopig nog veraf. “Dit is mijn eerste buitenlandse optreden als dj”, vertelt hij. “Ik hoop hierdoor een beetje in de kijker te staan want het is heel moeilijk om in de Belgische scène binnen te komen. Maar in Slovenië vinden ze mijn werk al top. Hopelijk volgt de rest.”

Sim landt vanavond in Ljubljana waar hij optreedt in een blues- en jazzcafé. Een dag later reist hij door naar Maribor voor F.A.K.-festival. Dat festival duurt 10 dagen en elke dag staat een andere blikvanger op het podium.