Geen vergunning voor uitbreiding Bomaco-site 30 mei 2018

Asse Het gemeentebestuur geeft geen vergunning voor de uitbreiding van de Bomaco-site in Zellik.

Het domein en enkele omliggende landbouwpercelen werden verkocht aan de industriële holding Groep Heylen uit Herentals. De nieuwe eigenaar heeft concrete plannen om het gebied om te bouwen tot een groot domein voor e-commerce-bedrijven dat zich uitstrekt tot aan de industriezone Broekooi. Intussen werd ook al een studiebureau aangesteld om een milieueffectenrapport op te maken.





Intussen blijven ook klachten van omwonenden toestromen. Het is op basis van die klachten dat de gemeente besliste om geen vergunning uit te reiken voor de uitbreiding. "Daarom hebben we de eigenaar enkele maatregelen opgelegd", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vanhaeleweyck (Open Vld). "De huidige eigenaar wordt gevraagd om een tijdelijke vergunning aan te vragen voor de activiteiten die op dit moment plaatsvinden op de Bomaco-site, zoals de vrachtwagenparking en de overdekte paardenpiste. Volledige inactiviteit zou immers tot ongewenste en illegale praktijken kunnen leiden."





Daarnaast is het ook duidelijk dat de activiteiten niet mogen uitbreid worden. "Een mogelijke herbestemming van Bomaco moet zich beperken tot het huidige terrein en moet zo weinig mogelijk verkeer genereren", besluit de schepen. (WDS)