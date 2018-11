Geen straf voor zwemcoach die relatie had met 15-jarige pupil WHW

15 november 2018

12u00 0 Asse Een 30-jarige zwemcoach uit Asse heeft de opschorting verkregen voor het hebben van seksuele betrekkingen met een 15-jarige leerlinge.

De zwemcoach was begin 2016 een vertrouwenspersoon van het meisje geworden. Zo was hij meegegaan naar het politiekantoor toen zij klacht indiende tegen haar vader wegens vermeend seksueel misbruik. Onderzoek wees overigens uit dat er van die beschuldigingen niets klopte. Een jaar later diende het meisje dan klacht in tegen haar zwemcoach. Volgens haar hadden ze tussen september 2016 en februari 2017 verschillende keren seks gehad. Onderzoek wees ook uit dat ze expliciete berichten en foto’s naar elkaar gestuurd hadden. Aanvankelijk ontkende de beklaagde nog , maar uiteindelijk ging hij door de knieën.Toch bleek al snel dat het geen ‘klassiek’ verhaal was van de volwassen trainer die een ongezonde interesse had in een van zijn pupillen. Integendeel, de psychiaters trokken resoluut zijn kant.“De beklaagde is evenwel geen seksueel delinquent, maar wel een onzeker en angstig persoon”, aldus de psychiatrisch deskundige. “Daarom voelde hij zich ook goed bij iemand die jonger was. Het slachtoffer was dan weer instabiel en had nood aan genegenheid. Zij wilde macht hebben over hem. Ze heeft misbruik gemaakt van zijn onzekerheid.” De rechter hechtte veel waarde aan dit verslag en besloot dan ook uiterst mild te blijven. “Het gaat hier om een onzekere, psychisch niet al te sterke man van 28 versus een 15-jarig meisje dat hem de meerdere was”, klonk het in het vonnis, “hij had nooit die relatie mogen aangaan en daar is hij verantwoordelijk voor. De rechtbank heeft wel begrip voor de oprechte gevoelens die ermee gepaard gingen.” Daarom werd hij veroordeeld tot de door zijn advocaat gevraagde opschorting.