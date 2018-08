Geen gele huisvuilzak meer na klachten oppositie 16 augustus 2018

02u24 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse verkoopt voorlopig alleen nog de grijze huisvuilzakken van 40 liter en niet langer de grotere gele exemplaren die tot 60 liter konden bevatten. De maatregel komt er na een klacht van oppositiepartij Zellik-Relegem.

"De gemeente bestelde onlangs nieuwe gele huisvuilzakken maar de inhoud ervan is duidelijk minder omvangrijk dan bij de vorige", zegt raadslid Erik Beunckens (Z-R). "Wij deden de test. In de oude versie van de gele restvuilzakken kon men 56 liter kwijt. Dat was eigenlijk al minder dan de beloofde 60 liter. Maar bij de nieuwe huisvuilzakken kan men, eens de zak toegeknoopt, maar 47 liter meer kwijt."





Volgens Beunckens is er ook een probleem met het draagvermogen van de nieuwe zakken. "Normaal moet zo'n zak 15 kilogram kunnen dragen, maar al vanaf 10 kilogram beginnen de lussen, waarmee de zak moet dichtgeknoopt worden, uit te rekken. Vanaf 13 kilogram scheuren ze gewoon door."





De gemeente schort de verkoop van de gele huisvuilzakken voorlopig op. "Het was onze bedoeling om net sterkere zakken te bestellen maar blijkbaar zijn de lasnaden te klein uitgevallen", meldt schepen voor Afvalbeleid Jan De Backer (CD&V). "Het bestuur heeft nieuwe restafvalzakken met trekkoord besteld. De levering hiervan is voorzien in de week van 17 september. Tot dan vragen we om de huidige gele restafvalzakken met flappen verder te gebruiken. Inwoners die in september, wanneer de nieuwe zakken in verkoop gaan, nog oude gele restafvalzakken met flap hebben, mogen deze inruilen voor een nieuwe rol restafvalzakken met trekkoord. In afwachting van de nieuwe levering, verkopen we momenteel alleen nog de grijze restafvalzakken van 40 liter." (WDS)