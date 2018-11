Garage schenkt 200 euro per verkochte auto aan Rode Neuzen Dag WDS

22 november 2018

19u00 0

De zaakvoerders van Jaguar Land Rover Asse geven per verkochte wagen in november 200 euro aan Rode Neuzen Dag. De actie van VTM en Q-Music vraagt aandacht voor jongeren met psychische problemen. Eigenaars Ivo Van Vaerenbergh en Micheline Heymans wilden al langer iets doen om Rode Neuzen Dag te steunen. “Onze zoon heeft zelf een zware depressie gehad en wij weten echt wel wat zoiets met een mens doet”, vertelt Micheline. “Als ik de getuigenissen zie van andere ouders of jongeren, dan raakt me dat diep. Daarom willen we die actie met veel plezier steunen. Met onze zoon is alles goed gekomen. We hopen echt dat we met onze bijdrage ook andere mensen kunnen helpen.”

Ivo en Micheline hopen straks een cheque van 10.000 euro te overhandigen. “We zijn alvast goed op weg om dit cijfer te behalen”, luidt het.